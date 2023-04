Cremonese, infortunio per Ciofani: frattura del naso (Di domenica 9 aprile 2023) Brutte notizie in casa Cremonese dopo la vittoria in rimonta di ieri, sabato 8 aprile, in casa della Sampdoria. Infatti, nella sfida salvezza del Marassi Daniel Ciofani è stato costretto ad uscire per infortunio dopo un violento scontro di gioco con il difensore Oikonomou. L’attaccante ex Frosinone ha dovuto lasciare il campo all’81’ per far posto ad Afena-Gyan, nonostante fosse entrato soltanto al 67?. Il suo volto sanguinante già lasciava presagire che si potesse trattare di qualcosa di grave. I controlli effettuati dopo la partita, di fatto, hanno confermato quanto si sospettava: frattura delle ossa nasali. Resta ancora da stabilire per quanto tempo il calciatore dovrà stare fuori. infortunio per Ciofani: il comunicato ufficiale della ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 9 aprile 2023) Brutte notizie in casadopo la vittoria in rimonta di ieri, sabato 8 aprile, in casa della Sampdoria. Infatti, nella sfida salvezza del Marassi Danielè stato costretto ad uscire perdopo un violento scontro di gioco con il difensore Oikonomou. L’attaccante ex Frosinone ha dovuto lasciare il campo all’81’ per far posto ad Afena-Gyan, nonostante fosse entrato soltanto al 67?. Il suo volto sanguinante già lasciava presagire che si potesse trattare di qualcosa di grave. I controlli effettuati dopo la partita, di fatto, hanno confermato quanto si sospettava:delle ossa nasali. Resta ancora da stabilire per quanto tempo il calciatore dovrà stare fuori.per: il comunicato ufficiale della ...

