Covid in Toscana | morta una donna a Lucca oggi | 9 aprile 118 i nuovi contagi E 151 i ricoverati 5 in terapia intensiva

E' morta una donna di 91 anni per Coronavirus oggi, 9 aprile 2023, in Toscana. Sono 118 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana

