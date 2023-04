Così la Schlein attrae i fannulloni (Di domenica 9 aprile 2023) Non è facile resistere alla tentazione di prendere subito un aereo per raggiungere Elly Schlein nel suo buen retiro e detergerle il sudore che le imperla la fronte dopo l'enorme fatica di 40 giorni da segretario dem. Leggi su ilgiornale (Di domenica 9 aprile 2023) Non è facile resistere alla tentazione di prendere subito un aereo per raggiungere Ellynel suo buen retiro e detergerle il sudore che le imperla la fronte dopo l'enorme fatica di 40 giorni da segretario dem.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La nuova segreteria Pd è 'una squadra di grande qualità, continueremo a voler essere un problema per Giorgia Meloni… - AleAmbrosiTW : Contagioso entusiasmo per il battesimo elettorale di Elly #Schlein da Segretaria #Pd alle regionali del… - elio_vito : Per il Sottosegretario Delmastro la segretaria del Pd, Schlein è passata, dopo il voto in Friuli, dal campo largo a… - donatel08566041 : Elogio della pausa. Così la Schlein attrae i fannulloni - Giulio77351562 : RT @gconfa: E Schlein nomina un ingegnere contrario ai termovalorizzatori , alla tutela dell'ambiente? Ma più grillina, più retriva di così… -