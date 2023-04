Cosa va in onda mentre Berlusconi è ricoverato: l'ultima porcata della sinistra (Di domenica 9 aprile 2023) A Piazzapulita è sempre tempo di processo- politico - a Silvio Berlusconi. Anche mentre il Cav è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Raffaele di Milano, nella trasmissione di Corrado Formigli, con l'aiuto di Ezio Mauro, ex direttore di Repubblica, va in scena l'affondo sull'eredità dell'ex premier. Tutto comincia con il prologo del conduttore, che già dà per conclusa l'esperienza di Berlusconi, protagonista di una «pagina politica ormai finita». E quale ospite migliore di Mauro, che per vent'anni - dal 1996 al 2006 - ha portato avanti l'opposizione ai governi del leader di Forza Italia, costi quel che costi? Non a caso Formigli spiega subito qual è il motivo per il quale l'ex direttore di Repubblica è stato invitato: «Lo hai combattuto per vent'anni e abbiamo pensato a te». E Mauro non si fa ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 aprile 2023) A Piazzapulita è sempre tempo di processo- politico - a Silvio. Ancheil Cav èin terapia intensiva all'ospedale San Raffaele di Milano, nella trasmissione di Corrado Formigli, con l'aiuto di Ezio Mauro, ex direttore di Repubblica, va in scena l'affondo sull'eredità dell'ex premier. Tutto comincia con il prologo del conduttore, che già dà per conclusa l'esperienza di, protagonista di una «pagina politica ormai finita». E quale ospite migliore di Mauro, che per vent'anni - dal 1996 al 2006 - ha portato avanti l'opposizione ai governi del leader di Forza Italia, costi quel che costi? Non a caso Formigli spiega subito qual è il motivo per il quale l'ex direttore di Repubblica è stato invitato: «Lo hai combattuto per vent'anni e abbiamo pensato a te». E Mauro non si fa ...

