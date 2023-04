Cosa non torna nell’attentato di Tel Aviv: il giallo sugli agenti israeliani e il proiettile nella gamba di Alessandro Parini (Di domenica 9 aprile 2023) Sarebbe stato colpito anche da un proiettile alla gamba Alessandro Parini, l’avvocato italiano vittima dell’attentato di Tel Aviv, in Israele, dove un’auto è piombata sulla folla uccidendolo e ferendo anche altre due nostri connazionali, suoi amici coi quali era in vacanza nel Paese. La circostanza sarebbe emersa dai primi esami post mortem sul corpo del 35enne romano effettuati dalle autorità israeliane e comunicate alle autorità italiane, che hanno aperto a loro volta un fascicolo di indagine per omicidio, attentato con finalità di terrorismo e lesioni. Lo rivela il Corriere della Sera precisando che le analisi avrebbero stabilito che il proiettile non sarebbe stato letale a differenza di una evidente lacerazione alla testa A sparare probabilmente sono stati gli ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 9 aprile 2023) Sarebbe stato colpito anche da unalla, l’avvocato italiano vittima dell’attentato di Tel, in Israele, dove un’auto è piombata sulla folla uccidendolo e ferendo anche altre due nostri connazionali, suoi amici coi quali era in vacanza nel Paese. La circostanza sarebbe emersa dai primi esami post mortem sul corpo del 35enne romano effettuati dalle autorità israeliane e comunicate alle autorità italiane, che hanno aperto a loro volta un fascicolo di indagine per omicidio, attentato con finalità di terrorismo e lesioni. Lo rivela il Corriere della Sera precisando che le analisi avrebbero stabilito che ilnon sarebbe stato letale a differenza di una evidente lacerazione alla testa A sparare probabilmente sono stati gli ...

