Cosa c' è nella sua gamba | italiano ammazzato in Israele | l' inquietante ipotesi

Si indaga sulla dinamica dell'attentato in Israele costato la vita ad Alessandro Parini, giovane avvocato romano che si trovava in vacanza a Tel Aviv. A quanto pare dai primi rilievi sul suo corpo sarebbe emersa una lacerazione alla testa e la presenza di un proiettile nella gamba. Segno, secondo gli investigatori israeliani, che la vittima sarebbe stata raggiunta da un colpo prima di essere investita. Sulla dinamica si discute tanto in Israele. Alcuni quotidiani parlano di una raffica di colpi e poi della corsa dell'auto sui passanti. Ma c'è anche l'ipotesi che i colpi siano stati esplosi da un agente in borghese e da un poliziotto della polizia municipale. Intanto proseguono le perquisizioni a casa dell'attentatore. I familiari parlano di un uomo tranquillo e pensano si sia trattato di un ...

