"Cosa accadrà quando il Cav non ci sarà più?": domanda choc, Tajani fa a pezzi i gufi (Di domenica 9 aprile 2023) Cosa succederà quando Silvio Berlusconi non ci sarà più? A questa domanda, per Antonio Tajani, "non c'è risposta. Perchè è una domanda non attuale, e nessuno di noi ci ci ha mai pensato. Sono solo quattro giorni che Berlusconi è ricoverato, e tutti quelli che gli hanno fatto visita confermano che si informa, si attiva, parla di politica, dà indicazioni. Tornerà presto e certo non si ritirerà a vita privata, non è nella sua natura. sarà ancora un grande protagonista della politica". Il ministro degli Esteri ne parla in una intervista al Corriere della Sera. E davanti a chi lo definisce l'uomo forte del partito in questo momento, Tajani si schernisce: "Sono solo un militante al servizio di Forza Italia, rappresentando le nostre idee al ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 aprile 2023)succederàSilvio Berlusconi non ci? A questa, per Antonio, "non c'è risposta. Perchè è unanon attuale, e nessuno di noi ci ci ha mai pensato. Sono solo quattro giorni che Berlusconi è ricoverato, e tutti quelli che gli hanno fatto visita confermano che si informa, si attiva, parla di politica, dà indicazioni. Tornerà presto e certo non si ritirerà a vita privata, non è nella sua natura.ancora un grande protagonista della politica". Il ministro degli Esteri ne parla in una intervista al Corriere della Sera. E davanti a chi lo definisce l'uomo forte del partito in questo momento,si schernisce: "Sono solo un militante al servizio di Forza Italia, rappresentando le nostre idee al ...

