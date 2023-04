Coppa di Francia: finale Nantes-Tolosa il 29 aprile (Di domenica 9 aprile 2023) Nantes e Tolosa sono le squadre che disputeranno la finale della Coppa di Francia 2022/23. L’ultimo atto si disputerà il 29 aprile allo “Stade de France” a Saint-Denis. Nessuna delle big transalpine, dunque, è riuscita ad arrivare in fondo. Il Paris Saint-Germain ha subito l’eliminazione già agli ottavi di finale, mentre il Marsiglia ha perso clamorosamente ai rigori contro l’Annecy che milita in Ligue 2. Il Lione, invece, non è riuscito a raggiungere l’atto decisivo del torneo cedendo in semifinale ai gialloverdi di Kombouaré, detentori del titolo. Per il Nantes è la decima finale della sua storia in questa competizione, raggiungendo Bordeaux e Monaco. Solo il Marsiglia e il PSG ne hanno disputate di più (entrambe ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 9 aprile 2023)sono le squadre che disputeranno ladelladi2022/23. L’ultimo atto si disputerà il 29allo “Stade de France” a Saint-Denis. Nessuna delle big transalpine, dunque, è riuscita ad arrivare in fondo. Il Paris Saint-Germain ha subito l’eliminazione già agli ottavi di, mentre il Marsiglia ha perso clamorosamente ai rigori contro l’Annecy che milita in Ligue 2. Il Lione, invece, non è riuscito a raggiungere l’atto decisivo del torneo cedendo in semiai gialloverdi di Kombouaré, detentori del titolo. Per ilè la decimadella sua storia in questa competizione, raggiungendo Bordeaux e Monaco. Solo il Marsiglia e il PSG ne hanno disputate di più (entrambe ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 11contro11 : Coppa di Francia: finale #Nantes-#Tolosa il 29 aprile #Estero #11contro11 - Dutchgolfteam : RT @FederGolf: ?? Internationaux de France Under 21 Filles In Francia le azzurre escono al primo turno match play. ???? #Fiorellini è stata b… - FederGolf : ?? Internationaux de France Under 21 Filles In Francia le azzurre escono al primo turno match play. ???? #Fiorellini… - _ITALIACHEVINCE : RT @Sportequestri: Dopo un barrage con la Francia la squadra Young Riders azzurra ha chiuso al secondo posto la Coppa delle Nazioni dello C… - Max_883 : @pietromichi @rep_roma Se 120 presenze in Francia e una Coppa D'Africa vinta so un curriculum mediocre non oso imma… -