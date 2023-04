Controlli dei carabinieri a Posillipo | multati dieci parcheggiatori abusivi

(Di domenica 9 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un controllo ‘alto impatto’ è stato condotto adaidella compagnia di Bagnoli insieme ai militari del reggimento Campania. Ihanno denunciato ottocon recidiva nel biennio e ne hanno sanzionati anche altri due che erano alla “prima” esperienza. Non sono mancati ial codice della strada con particolare attenzione ai centauri indisciplinati, per un totale di 24mila euro di sanzioni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Carabinieri_ : Controlli a livello nazionale da parte dei #NAS, d’intesa con @MinisteroSalute: ispezionate le mense di 992 struttu… - GianniBerici : RT @AdmiralReloade1: Quando si fa un guaio come quello dei vax, con tutte le attenuanti possibili, ma da persone oneste, si corre ai ripari… - TgrRai : RT @TgrRaiUmbria: Chiusa una casa di riposo dopo i controlli dei @_Carabinieri_ del Nas @TgrRai #IoSeguoTgr - fattidinapoli : Napoli: Posillipo, controlli dei Carabinieri. Sorpresi 10 parcheggiatori abusivi - - TgrRaiUmbria : Chiusa una casa di riposo dopo i controlli dei @_Carabinieri_ del Nas @TgrRai #IoSeguoTgr -

Per tutto il mese di aprile e maggio andranno avanti inelle zone boschive, note per lo ...Stefano - Nei boschi dello spaccio di Oggiona Santo Stefano 300 grammi di coca fiutati dai cani...Nel corso, due persone sono state sanzionate amministrativamente per aver violato la normativa in materia di stupefacenti. I servizi di polizia nelle aree sopra menzionate continueranno ...Domenica pomeriggio dalle 13.30 alle 16 l'Ump è in piazza Pradaval, quindi dalle 16 alle 19 di nuovo in zona Castelvecchio e ArcoGavi. Tutte le informazioni suidella velocità e sulle ...

Civitanova sotto la lente dei controlli, 361 persone identificate in tre giorni Cronache Maceratesi

Una 'legge speciale' per controllare i flussi turistici che rischiano di far collassare le Cinque Terre e tutta la fascia costiera della Liguria che pur bellissima è assolutamente fragile. (ANSA) ...Ospitava 14 anziani, ma l'autorizzazione era per sei. Riscontrate irregolarità su altre quattro strutture della regione ...