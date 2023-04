Conte: “Cordoglio per la morte di Alessandro Parini” (Di domenica 9 aprile 2023) ROMA – “Esprimo il Cordoglio della comunità del Movimento 5 Stelle per la morte di Alessandro Parini, il nostro connazionale rimasto vittima del vile attentato terroristico che ha colpito ieri sera la città di Tel Aviv. Alla sua famiglia la nostra sincera vicinanza”. È quanto afferma sulla sua pagina Facebook il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 9 aprile 2023) ROMA – “Esprimo ildella comunità del Movimento 5 Stelle per ladi, il nostro connazionale rimasto vittima del vile attentato terroristico che ha colpito ieri sera la città di Tel Aviv. Alla sua famiglia la nostra sincera vicinanza”. È quanto afferma sulla sua pagina Facebook il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe. L'articolo L'Opinionista.

