Conosciuta come la manager delle supercar, scomparsa pochi mesi fa, era a capo del progetto per realizzare l'automobile del futuro (Di domenica 9 aprile 2023) Aldo Cazzullo (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Quando si tratta di donne ai vertici di aziende si parla sempre di tetto di cristallo. Un'immagine violenta e claustrofobica per enfatizzare la sottomissione della donna. Eppure ci sono donne nelle aziende italiane e internazionali che con grande semplicità e ottimismo portano visioni e soluzioni. Accade sempre più. Mi viene in mente pensando a una grande donna che non c'è più: Katia Bassi, che andandosene ha lasciato un segno importante per le signore, dentro e fuori il mondo del lavoro. Il suo ultimo incarico richiedeva capacità e coraggio per guardare al futuro e cambiare il paradigma della cultura e dell'industria.

