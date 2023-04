Condominio di 4 piani crolla nella notte a Marsiglia | poi le fiamme | cos' è successo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Un condominio di quattro piani è crollato nella notte nel centro di Marsiglia e un incendio impedisce ai soccorrito… - ovidiobaraldini : RT @ultimoranet: #Francia, crolla un condominio di quattro piani nel centro di Marsiglia: caduti parte dei due stabili adiacenti, rimasti f… - BreakingItalyNe : FRANCIA: Crolla un condominio di quattro piani nel centro di Marsiglia: 5 feriti e 8 dispersi, 199 persone evacuate… - margiaria : RT @Agenzia_Ansa: Un condominio di quattro piani è crollato nella notte nel centro di Marsiglia e un incendio impedisce ai soccorritori di… - StaserasolounTG : RT @ultimoranet: #Francia, crolla un condominio di quattro piani nel centro di Marsiglia: caduti parte dei due stabili adiacenti, rimasti f… -

Il bilancio provvisorio del crollo di undi quattro, avvenuto nel centro di Marsiglia, è di sei feriti. Le autorità temono che sotto le macerie si troveranno vittime: i soccorsi sono stati inizialmente ostacolati da un ...Otto persone "mancano all'appello" dopo che un palazzo di quattroè crollato nella notte nel centro di Marsiglia in seguito a un'esplosione. Lo fa sapere il procuratore locale, aggiungendo che "al momento è ancora impossibile determinare le cause dell'...Crollo avvenuto dopo un'esplosione Il crollo è avvenuto dopo un'esplosione. Nelle scorse ore il sindaco di Marsiglia, Benoît Payan, aveva dichiarato che 'dobbiamo essere pronti ad avere delle ...

Crolla un condominio di quattro piani a Marsiglia, un incendio rende difficile i soccorsi RaiNews

L'ipotesi principale resta quella di una fuga di gas, anche se - riferiscono le autorità francesi - è ancora presto per determinare cosa abbia provocato il crollo View on euronews ...