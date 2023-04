Concorso Ministero della Giustizia, bandi 2023 per 13.000 posti: requisiti e come candidarsi (Di domenica 9 aprile 2023) In arrivo nuovi bandi per assunzioni al Ministero della Giustizia. Si tratta di ben 13mila posti. Ecco tutti i requisiti, le mansioni disponibili e i dettagli su come candidarsi. I nuovi concorsi sono stati resi possibile grazie al Pnrr, che ha consentito lo sblocco delle assunzioni in Italia. Concorso al Ministero della Giustizia: le mansioni disponibili I concorsi previsti entro la fine del 2023 sono i seguenti: 8.250 addetti ufficio processo; 1200 assunzioni per stabilizzazione personale a tempo determinato; 1092 posti per il dipartimento di Esecuzione Penale Esterna e Giustizia Minorile; 1400 posti di operatori ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 9 aprile 2023) In arrivo nuoviper assunzioni al. Si tratta di ben 13mila. Ecco tutti i, le mansioni disponibili e i dettagli su. I nuovi concorsi sono stati resi possibile grazie al Pnrr, che ha consentito lo sblocco delle assunzioni in Italia.al: le mansioni disponibili I concorsi previsti entro la fine delsono i seguenti: 8.250 addetti ufficio processo; 1200 assunzioni per stabilizzazione personale a tempo determinato; 1092per il dipartimento di Esecuzione Penale Esterna eMinorile; 1400di operatori ...

