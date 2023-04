Concorso Inps, si cercano 483 operatori sociali: requisiti e come fare domanda (Di domenica 9 aprile 2023) Arriva il Concorso dell’Inps, aperto all’assunzione di 483 operatori sociali. La scadenza del bando avverrà a breve. I nuovi assunti dal Concorso, andranno a inserirsi nelle varie aree di competenza regionale. In tal senso, vedremo 483 assistenti sociali o esperti della materia, che dovranno seguire lo svolgimento di prestazioni assistenziali, previdenziali oppure adempimenti sanitari di competenza istituzionale. Sarà la graduatoria finale a rivelare gli assunti dall’Ente di previdenza sociale. Il Concorso Inps per assistenti sociali La graduatoria finale stabilirà chi verrà assunto, con le persone che riceveranno incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo per la prestazione d’opera professionale. Gli incarichi, che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 9 aprile 2023) Arriva ildell’, aperto all’assunzione di 483. La scadenza del bando avverrà a breve. I nuovi assunti dal, andranno a inserirsi nelle varie aree di competenza regionale. In tal senso, vedremo 483 assistentio esperti della materia, che dovranno seguire lo svolgimento di prestazioni assistenziali, previdenziali oppure adempimenti sanitari di competenza istituzionale. Sarà la graduatoria finale a rivelare gli assunti dall’Ente di previdenza sociale. Ilper assistentiLa graduatoria finale stabilirà chi verrà assunto, con le persone che riceveranno incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo per la prestazione d’opera professionale. Gli incarichi, che ...

