Concorso Comune di Cortazzone | 1 Istruttore Direttivo Tecnico

Il Comune di Cortazzone ha indetto un Concorso Pubblico per la ricerca di 1 Istruttore Direttivo Tecnico, in categoria D, da assegnare al servizio Tecnico associato dei Comuni di Cortazzone e Berzano di San Pietro. Viene offerta assunzione con contratto a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali. Per partecipare al Bando di Concorso serve laurea magistrale ad indirizzo Tecnico, esperienza pregressa, cittadinanza italiana, familiarità con il territorio, buone doti organizzative e relazionali, conoscenza delle norme che regolano il settore urbanistico, nonché dei più moderni sistemi informatici di disegno Tecnico. Nel link del Bando Integrale sono disponibili tutte le informazioni ...

