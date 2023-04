Concorso APSS di Trento: Bando per Assistenti Sociali (Di domenica 9 aprile 2023) L’APSS di Trento (Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento) ha emesso una Pubblica Selezione per l’assunzione di Collaboratori Professionali Assistenti Sociali. Viene offerto contratto a tempo indeterminato. APSS di Trento: Concorso per Assistenti Sociali L’APSS di Trento seleziona Assistenti Sociali per far fronte alle necessità di organico dell’Ente. L’Assistente Sociale opera in vari settori come istruzione, famiglia, sport, inclusione sociale; si occupa dei cittadini più fragili ed indigenti; entra in contatto diretto con le Persone che necessitano di assistenza, si fa portavoce presso enti comunali e ... Leggi su posizioniaperte (Di domenica 9 aprile 2023) L’di(Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di) ha emesso una Pubblica Selezione per l’assunzione di Collaboratori Professionali. Viene offerto contratto a tempo indeterminato.diperL’diselezionaper far fronte alle necessità di organico dell’Ente. L’Assistente Sociale opera in vari settori come istruzione, famiglia, sport, inclusione sociale; si occupa dei cittadini più fragili ed indigenti; entra in contatto diretto con le Persone che necessitano di assistenza, si fa portavoce presso enti comunali e ...

