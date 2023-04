Come vivere con poche centinaia di euro al mese: la storia di milioni di italiani (Di domenica 9 aprile 2023) Una realtà che sfugge agli occhi delle persone è la condizione di una parte della popolazione italiana. Costretta a vivere con poche centinaia di euro. L’Italia è un paese mediamente ricco se lo rapportiamo a gran parte del mondo. La maggior parte della nostra popolazione, nonostante le eventuali difficoltà, riesce a condurre una vita dignitosa. Eppure c’è una fetta di noi che deve sopravvivere con quasi niente. Disagio di chi vive con poche centinaia di euro – ANSA – ilovetrading.itMolto spesso abbiamo parlato del reddito di cittadinanza nella sua accezione più politica. Campo di battaglia tra visioni contrapposte di quello che un paese dovrebbe fare ed essere per i suoi cittadini. Tuttavia sfugge che tale misure rispondeva a una necessità ... Leggi su ilovetrading (Di domenica 9 aprile 2023) Una realtà che sfugge agli occhi delle persone è la condizione di una parte della popolazione italiana. Costretta acondi. L’Italia è un paese mediamente ricco se lo rapportiamo a gran parte del mondo. La maggior parte della nostra popolazione, nonostante le eventuali difficoltà, riesce a condurre una vita dignitosa. Eppure c’è una fetta di noi che deve sopravcon quasi niente. Disagio di chi vive condi– ANSA – ilovetrading.itMolto spesso abbiamo parlato del reddito di cittadinanza nella sua accezione più politica. Campo di battaglia tra visioni contrapposte di quello che un paese dovrebbe fare ed essere per i suoi cittadini. Tuttavia sfugge che tale misure rispondeva a una necessità ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloVerdelli : Perché gli italiani hanno smesso di nascere? E come si cura questa malattia? Il saggio De Rita dice che dal dopogue… - c_appendino : Non ne posso più di sentire etichettare i giovani italiani come divanisti e pigri. Pur essendo spesso iperformati,… - Tomlinvsun : TW dca che merda una vita dove ti devi sempre sentire uno schifo dopo qualsiasi cosa tu decida di mangiare, a vol… - sscmertens : @Ris__20 Perché Mario gli ha dato i soldi per vivere in questi giorni visto che stando qua non stava “lavorando” (i… - annaalfaaa : @Parpiglia Mi vergogno che nel 2023 esistono ancora ragazze di questo genere a screditare il lavoro. Come se fare l… -