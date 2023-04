Come The Weeknd è entrato nel Guinness World Records (e 5 classici per celebrarlo) (Di domenica 9 aprile 2023) The Weeknd è un vero re Mida: ciò che tocca diventa oro. Anzi, record. E oggi a certificare questo suo incommensurabile prodigio è anche il Guinness World Records: l'artista canadese è infatti il più popolare al mondo, conseguendo due record importantissimi. Perché l'ultimo record di The Weeknd è clamoroso The Weeknd è il cantante con il maggior numero di ascoltatori mensili su Spotify, 111,4 milioni (dati aggiornati dal GWR al 20 marzo 2023) e il primo artista a raggiungere 100 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. Prima di lui, c'era stato solo il re del pop: Michael Jackson. Ma ai record, in effetti, The Weeknd era già abituato, considerando che nel 2016 era già stato premiato dal GWR per l'album più ascoltato in streaming su Spotify nel 2015 e per il maggior ... Leggi su gqitalia (Di domenica 9 aprile 2023) Theè un vero re Mida: ciò che tocca diventa oro. Anzi, record. E oggi a certificare questo suo incommensurabile prodigio è anche il: l'artista canadese è infatti il più popolare al mondo, conseguendo due record importantissimi. Perché l'ultimo record di Theè clamoroso Theè il cantante con il maggior numero di ascoltatori mensili su Spotify, 111,4 milioni (dati aggiornati dal GWR al 20 marzo 2023) e il primo artista a raggiungere 100 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. Prima di lui, c'era stato solo il re del pop: Michael Jackson. Ma ai record, in effetti, Theera già abituato, considerando che nel 2016 era già stato premiato dal GWR per l'album più ascoltato in streaming su Spotify nel 2015 e per il maggior ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BTSItalia_twt2 : ??| Vi ricordiamo che sia 'on the street' di #JHOPE sia 'Like Crazy' di #JIMIN sono attualmente in rotazione radiofo… - BTSItalia_twt2 : ??| Secondo Billboard, grazie a 'Like Crazy' di #JIMIN, i #BTS (@BTS_twt) ora si uniscono a The Beatles e The Suprem… - galwaysunflower : spero tanto che non sia vero perché se è vero, significa che sia io che taylor abbiamo dedicato mentalmente canzoni… - hmetis1 : RT @guyoverboard: ???? Quanto può essere difficile guardarsi allo specchio e apprezzarsi, quando gran parte del mondo intorno dice che sei di… - Rog_2 : RT @guidoolimpio: Quella strada per Yuma. Come una cartolina d'auguri White Dove of the Desert San Xavier del Bac, Arizona Photo: © Gordon… -