Cinema On Ice | su TV8 e poi Sky e NOW con Carolina Kostner e le stelle del ghiaccio

(Di domenica 9 aprile 2023)on Ice, la prima mondiale dello show che lo scorso febbraio ha registrato il sold out al PalaVela di Torino, sbarca sul piccolo schermo durante le festività pasquali. Lo show sarà in chiaro su TV8 domenica 9 aprile, giorno di Pasqua, alle ore 19 e il giorno successivo alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW.I telespettatori potranno sognare ed emozionarsi grazie a uno show suggestivo e poetico che vede come protagoniste le performance da brivido del cast di “On Ice” che si esibisce sulle raffinate coreografie firmate ‘ad hoc’ da Anna Cappellini con Luca Lanotte e Andrea...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... d_lightwoodbane : Domani sera Cinema on ice ?????? la Pasqua acquista punti - DaniloFreri : RT @operaonice: Cinema on Ice: in chiaro su TV8 e Sky Uno, durante le festività pasquali, arriva lo show con Carolina Kostner e le stelle d… - mostardently_u : RT @operaonice: Cinema on Ice: in chiaro su TV8 e Sky Uno, durante le festività pasquali, arriva lo show con Carolina Kostner e le stelle d… - Newsinunclick : Cinema on Ice”, la prima mondiale dello show che lo scorso febbraio ha registrato il sold out al PalaVela di Torino… - SkyTG24 : Cinema On Ice, l'evento con Carolina Kostner e le stelle del ghiaccio. VIDEO -

Anche l'orbiter I - MIM , o International MarsMapper , sviluppato dalla Nasa in collaborazione ...Il T - rex non era come ce lo siamo sempre immaginato (e come lo abbiamo visto al) di Sara ...Roma, 7 apr.on, la prima mondiale dello show che lo scorso febbraio ha registrato il sold out al PalaVela di Torino, sbarca sul piccolo schermo durante le festivita' pasquali. Lo show sara' in chiaro ...... Roma Capitale, Camera di Commercio di Roma, in collaborazione con Confindustria, Anica,, Una, Archivio NazionaleImpresa e Fondazioneper Roma. Il Presidente del Premio è Giampaolo ...

Cinema On Ice, l'evento con Carolina Kostner e le stelle del ghiaccio. VIDEO Sky Tg24

Cinema On Ice, su TV8 (e poi Sky e NOW) con Carolina Kostner e le stelle del ghiaccio, Cinema on Ice, la prima mondiale dello show che lo scorso febbraio ha registrato il sold out al PalaVela di Torin ...Buona Pasqua 2023 dalla Redazione Digital-News.it e Digital-Forum.it, Eccoci nuovamente a festeggiare la Santa Pasqua insieme a voi lettori di Digital-News.it. Il ritrovarsi seppur "virtualmente" anco ...