Cina, attacco con missili a Taiwan: la simulazione-video (Di domenica 9 aprile 2023) Una pioggia di missili su Taiwan. Una simulazione video mostra come sarebbe l'offensiva della Cina contro Taiwan. La clip, realizzata dal comando orientale delle forze armate cinesi, è stata diffusa dal Global Times sul proprio profilo Twitter. Il filmato evidenzia decine di missili - lanciati da terra, da navi e da aerei - che nel giro di pochi secondi colpiscono l'isola. I file prodotti da diverse agenzie , con l'impiego, secondo il ministero della Difesa di Taipei, di 71 navi e 9 aerei, mentre gli Stati Uniti esortano alla "moderazione". Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 aprile 2023) Una pioggia disu. Unamostra come sarebbe l'offensiva dellacontro. La clip, realizzata dal comando orientale delle forze armate cinesi, è stata diffusa dal Global Times sul proprio profilo Twitter. Il filmato evidenzia decine di- lanciati da terra, da navi e da aerei - che nel giro di pochi secondi colpiscono l'isola. I file prodotti da diverse agenzie , con l'impiego, secondo il ministero della Difesa di Taipei, di 71 navi e 9 aerei, mentre gli Stati Uniti esortano alla "moderazione".

