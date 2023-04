Cina, attacco con missili a Taiwan: la simulazione-video (Di domenica 9 aprile 2023) (Adnkronos) – Una pioggia di missili su Taiwan. Una simulazione video mostra come sarebbe l’offensiva della Cina contro Taiwan. La clip, realizzata dal comando orientale delle forze armate cinesi, è stata diffusa dal Global Times sul proprio profilo Twitter. Il filmato evidenzia decine di missili – lanciati da terra, da navi e da aerei – che nel giro di pochi secondi colpiscono l’isola. Il video viene diffuso mentre arrivano le news nel secondo giorno di manovre cinesi per ‘simulare l’accerchiamento’ di Taiwan, con l’impiego, secondo il ministero della Difesa di Taipei, di 71 navi e 9 aerei, mentre gli Stati Uniti esortano alla “moderazione”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 9 aprile 2023) (Adnkronos) – Una pioggia disu. Unamostra come sarebbe l’offensiva dellacontro. La clip, realizzata dal comando orientale delle forze armate cinesi, è stata diffusa dal Global Times sul proprio profilo Twitter. Il filmato evidenzia decine di– lanciati da terra, da navi e da aerei – che nel giro di pochi secondi colpiscono l’isola. Ilviene diffuso mentre arrivano le news nel secondo giorno di manovre cinesi per ‘simulare l’accerchiamento’ di, con l’impiego, secondo il ministero della Difesa di Taipei, di 71 navi e 9 aerei, mentre gli Stati Uniti esortano alla “moderazione”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Cina, attacco con missili a Taiwan: la simulazione - video
Una pioggia di missili su Taiwan. Una simulazione video mostra come sarebbe l'offensiva della Cina contro Taiwan. La clip, realizzata dal comando orientale delle forze armate cinesi, è stata diffusa dal Global Times sul proprio profilo Twitter. Il filmato evidenzia decine di missili - lanciati ...

La Cina aumenta la pressione su Taiwan - Secondo giorno di esercitazioni cinesi nello stretto di Formosa, un attacco simulato certo ma in piena regola a Taiwan

Presentazione del libro 'Il fronte russo' di Luca Steinmann e Greta Cristini ...impedendo l'ingresso ad altri giornalisti e osservatori che avrebbero potuto testimoniare l'attacco ... dalla Siria all'Afghanistan, dall'Armenia alla Giordania e alla Cina, è stato quasi l'unico ...

Cina, attacco con missili a Taiwan: la simulazione
Pechino ha schierato nove navi da guerra e 58 aerei intorno a Taiwan, secondo il ministero della Difesa dell'isola nel secondo giorno di esercitazioni militari cinesi. La tv di Stato di Pechino Cctv h ...