Ciclismo, quando torna in gara Filippo Ganna? Mirino sul Giro d’Italia con 3 cronometro… (Di domenica 9 aprile 2023) Filippo Ganna si è reso protagonista di una spettacolare primavera, dimostrando definitivamente di essere l’uomo da Classiche che l’Italia aspettava da tempo. Il due volte Campione del Mondo a cronometro ha fatto sognare alla Milano-Sanremo (secondo alle spalle di Mathieu van der Poel, dopo aver contenuto Wout van Aert sul Poggio) e Parigi-Roubaix (sesto, risultando protagonista sulle pietre almeno fino al Carrefour de l’Arbre). Il piemontese è stato splendido tra la Classicissima di Primavera e l’Inferno del Nord, facendo capire che in futuro può puntare al colpaccio avendo tutte le caratteristiche fisiche necessarie per emergere in questa tipologia di Monumento. Il 26enne è stato anche decimo alla E3 Saxo Classic e 91mo all’Attraverso le Fiandre, nel mezzo il ritiro alla Gent-Wevelgem in seguito a una caduta. Filippo ... Leggi su oasport (Di domenica 9 aprile 2023)si è reso protagonista di una spettacolare primavera, dimostrando definitivamente di essere l’uomo da Classiche che l’Italia aspettava da tempo. Il due volte Campione del Mondo a cronometro ha fatto sognare alla Milano-Sanremo (secondo alle spalle di Mathieu van der Poel, dopo aver contenuto Wout van Aert sul Poggio) e Parigi-Roubaix (sesto, risultando protagonista sulle pietre almeno fino al Carrefour de l’Arbre). Il piemontese è stato splendido tra la Classicissima di Primavera e l’Inferno del Nord, facendo capire che in futuro può puntare al colpaccio avendo tutte le caratteristiche fisiche necessarie per emergere in questa tipologia di Monumento. Il 26enne è stato anche decimo alla E3 Saxo Classic e 91mo all’Attraverso le Fiandre, nel mezzo il ritiro alla Gent-Wevelgem in seguito a una caduta....

