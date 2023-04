Ciclismo, Parigi-Roubaix 2023 oggi in tv: orari e diretta streaming (Di domenica 9 aprile 2023) oggi è il giorno della Parigi-Roubaix 2023, la Classica dell'”Inferno del Nord” giunta all’edizione numero 120 della sua leggendaria storia. Tantissima attesa per i 256,6 chilometri che porteranno i corridori da Compiégne al velodromo di Roubaix, dopo 29 settori di pavè tra cui spiccano come sempre la Foresta di Arenberg, Mons-en-Pevèle e il Carrefour de l’Arbre. Filippo Ganna cercherà l’impresa, ma dovrà vedersela con il trio delle meraviglie composto da Tadej Pogacar, Mathieu Van der Poel e Wout Van Aert. Insomma, uno spettacolo davvero da non perdere nel giorno di Pasqua. SEGUI IL LIVE orari, TV E streaming – La partenza della corsa è fissata alle ore 11:10 con la fase di trasferimento, mentre il via reale ed effettivo è previsto per le 11:25. L’arrivo al velodromo ... Leggi su sportface (Di domenica 9 aprile 2023)è il giorno della, la Classica dell'”Inferno del Nord” giunta all’edizione numero 120 della sua leggendaria storia. Tantissima attesa per i 256,6 chilometri che porteranno i corridori da Compiégne al velodromo di, dopo 29 settori di pavè tra cui spiccano come sempre la Foresta di Arenberg, Mons-en-Pevèle e il Carrefour de l’Arbre. Filippo Ganna cercherà l’impresa, ma dovrà vedersela con il trio delle meraviglie composto da Tadej Pogacar, Mathieu Van der Poel e Wout Van Aert. Insomma, uno spettacolo davvero da non perdere nel giorno di Pasqua. SEGUI IL LIVE, TV E– La partenza della corsa è fissata alle ore 11:10 con la fase di trasferimento, mentre il via reale ed effettivo è previsto per le 11:25. L’arrivo al velodromo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FRivecca : RT @gcnItalia: BUONA 'LA PASCAL' A TUTTI! ?? ?? Visto che per noi appassionati di #ciclismo il giorno di #Pasqua corrisponde per tradizione… - Profilo3Marco : RT @Corriere: Roubaix, l’italiana Ragusa è 2ª, vince Jackson. Maxi-caduta, ko Longo-Borghini - gcnItalia : BUONA 'LA PASCAL' A TUTTI! ?? ?? Visto che per noi appassionati di #ciclismo il giorno di #Pasqua corrisponde per tr… - ventolaterale : RT @lUltimoUomo: Abbiamo parlato con il presidente dell'associazione 'Les Amis de Paris Roubaix' di cosa vuol dire proteggere il mitico pav… - digitalsat_it : Domenica Rai Sport (Web e Play), 9 Aprile 2023 | diretta Ciclismo Parigi - Roubaix -