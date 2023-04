(Di domenica 9 aprile 2023) Bergamo – Dramma a Camerata Cornello (Bergamo): attorno alle 13,, exdioriginario di San Giovanni Bianco e residente a San Pellegrino Terme sempre nella Bergamasca, èin una zona impervia mentre era in sella alla sua bicicletta.era atteso dalla sorella per il pranzo di Pasqua: il decesso potrebbe essere stato causato da un malore. Sul posto è stato inviato dal 118 l’elicottero decollato da Como e il personale del Soccorso alpino. A chiamare i soccorsi sono stati alcuni ciclisti che hanno trovatoa terra, accanto alla sua bicicletta, lungo una mulattiera che da Cespedosio porta in paese. Vani i soccorsi.era nato il 10 marzo 1975 a San ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Malore in bici: morto a 49 anni Dario Acquaroli, campione di mountain bike - Agenzia_Ansa : Dramma a Camerata Cornello (Bergamo): Dario Acquaroli, ex campione di mountain bike originario di San Giovanni Bian… - sportli26181512 : Morto per un malore in bici Dario Acquaroli, ex campione di Mountain Bike: Uno dei più forti specialisti di sempre… - cescodj1 : Malore Fatale IN BICI per il campione mondiale di MTB #nessunacorrelazione - ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Ciclismo, morto l’ex campione di mountain bike Dario Acquaroli -

AGI - Dario Acquaroli, ex campione del mondo di mountain bike , ènel pomeriggio di Pasqua a causa un malore mentre stava pedalando in Val Brembana. IL 48enne bergamasco di San Giovanni Bianco, il miglior specialista delle ruote grasse in Italia negli anni '90,...mentre faceva la cosa che più gli piaceva e che lo aveva reso famoso: andare in bicicletta . ... a nome di tutto il Consiglio federale, della Federazione e del mondo delha espresso i ...Dario Acquaroli, 48 anni, uomo simbolo del Mtb in Italia per un decennio, èoggi in seguito a un malore in bici sulle montagne bergamasche. Nato il 10 marzo 1975 a San ...e del mondo del...

Ciclismo: Malore in bici, morto ex campione Mtb Dario Acquaroli Agenzia ANSA

Conquistò per due volte il titolo iridato con la sua mountain bike, nel 1993 e nel 1996. Professionista già a 16 anni, è stato stroncato a 48 anni mentre pedalava in Val Brembana ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...