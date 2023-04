Ciclismo | Marta Cavalli prolunga con la FDJ-Suez fino al 2024 | “Qui posso crescere e migliorare”

Leggi su oasport

(Di domenica 9 aprile 2023) Nonostante il momento difficile, dovuto in gran parte al bruttissimo incidente rimediato durante il corso dello scorso Tour de France, la FDJ-hato il contratto didi un’ulteriore stagione, arrivando dunque insiemealla fine del. Il percorso di “rinascita” non è ancora completo ma qualche segnale importante si è visto già tra UAE Tour e Trofeo Alfredo Binda, e il team ha voluto dunque confermare la sua fiducia. Queste le parole dell’azzurra al momento della firma: “Sono molto contenta di aver raggiunto un accordo con la squadra per i prossimi due anni. In questa squadra ho trovato modo di lavorare sodo e, cosa che reputo importantissima. Mi hanno presa qualche anno fa e il rapporto è stato forte sin dall’inizio. Abbiamo ...