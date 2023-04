(Di domenica 9 aprile 2023) La nuova stagione dinon è ancora partita a causa di una tendinite e ancora oggi non si sa quando il giovane spagnolo potrà tornare a gareggiare. Tra le tante incertezze riguardanti il prossimo futuro dell’iberico classe 2002 attualmente in forza all’UAE Team Emirates, quel che è sicuro è che non si vuoleil suo. “Fino a che non avrà fatto quattro settimane complete di allenamento non verrà stilato nessun calendario – ha affermato a Cyclingweek ilJoxean Matxin – Credo che adesso sia nella terza settimana. Non ha bisogno di correre, preferiamo tenerlo calmo”. VIDEO Peter Sagan cade alla Parigi-Roubaix: trasportato in ospedale, sospetta commozione cerebrale Matxin ha poi concluso dicendo: “Sarà con noi per sette o otto anni e non possiamo ...

Ciclismo, il general manager di Juan Ayuso predica calma: "Non vogliamo forzare il suo rientro" OA Sport

