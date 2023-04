(Di domenica 9 aprile 2023) Mathieu Van der Poel vince la. L’olandese della Alpecin fa il vuoto dietro di sé e approfitta della foratura di Van Aert per allungare sugli inseguitori nel finale. Chiude in seconda posizione Philipsen che beffa proprio Van Aert nel finale. Ottimo esordio di Filippo Ganna che chiude sesto nel secondo gruppo di inseguitori. Vittoria storica per Van der Poel che vince la seconda classica monumento in un anno, quarto nella storia a riuscirci. SportFace.

Al termine poi spazio a classifiche, dichiarazioni, pagelle,e molto altro ancora. COME VEDERE LA CORSA IN TV E STREAMING STARTLIST E FAVORITI PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O PREMERE ...Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale con aggiornamenti live, classifiche,, pagelle e molto altro ancora.Una Pasqua 2023 da ricordare per gli appassionati di, che domenica 9 aprile potranno gustarsi l'edizione numero 120 della Parigi - Roubaix . Una ... classifiche,, pagelle e molto ...

Ciclismo, highlights Parigi-Roubaix 2023 (VIDEO) SPORTFACE.IT

Ciclismo, oggi la Parigi-Roubaix 2023: gli orari e come vedere in diretta tv e streaming la Classica dell'"Inferno del Nord" ...Ciclismo, la diretta scritta della Parigi-Roubaix 2023: segui la corsa in tempo reale con tutti gli aggiornamenti LIVE ...