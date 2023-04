Ciclismo, Ganna: “Un po’ di rammarico, ma gli ultimi chilometri non passavano mai” (Di domenica 9 aprile 2023) Dopo il sesto posto alla Parigi-Roubaix, l’azzurro Filippo Ganna a così parlato a Rai Sport. Ecco le sue parole: “Gli ultimi chilometri non passavano mai, dal Carrefour de l’Arbre in poi è stata sofferenza. La squadra ha fatto un ottimo lavoro, devo solo dire grazie, i ragazzi si sono mossi tutti molto bene e mi hanno portato fino alla Foresta di Arenberg in ottime condizioni. Poi negli ultimi chilometri mi sono mancate un po’ le gambe. C’è un po’ di rammarico, anche solo per il podio, quando trovi colleghi che non collaborano perché dicono di avere i crampi e poi fanno la volata non è tanto bello…Se posso tornare per giocarmela? Adesso penso solo a recuperare, ci vediamo al Giro”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 9 aprile 2023) Dopo il sesto posto alla Parigi-Roubaix, l’azzurro Filippoa così parlato a Rai Sport. Ecco le sue parole: “Glinonmai, dal Carrefour de l’Arbre in poi è stata sofferenza. La squadra ha fatto un ottimo lavoro, devo solo dire grazie, i ragazzi si sono mossi tutti molto bene e mi hanno portato fino alla Foresta di Arenberg in ottime condizioni. Poi neglimi sono mancate un po’ le gambe. C’è un po’ di, anche solo per il podio, quando trovi colleghi che non collaborano perché dicono di avere i crampi e poi fanno la volata non è tanto bello…Se posso tornare per giocarmela? Adesso penso solo a recuperare, ci vediamo al Giro”. SportFace.

