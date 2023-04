Ciak si gira a Latina e provincia: cercasi comparse per il film di Paolo Virzì (Di domenica 9 aprile 2023) Si torna a girare sul territorio di Latina, con il regista Paolo Virzì che sta ultimando il suo ultimo lavoro cinematografico sul territorio pontino. Un progetto che vorrebbe condividere con la cittadinanza del posto, considerato come sta cercando delle comparse che possano apparire all’interno delle sue riprese cinematografiche. In questi giorni, il noto regista italiano è impegnato nelle riprese del suo nuovo film “Un altro Ferragosto”. Paolo Virzì cerca comparse per il suo nuovo film a Latina A ricercare nuove comparse per il film del regista, sono le società Lotus Production e Leone Film Group Company. Le persone selezionate, apparirebbero all’interno delle riprese de “Un altro Ferragosto”, nuovo film di Paolo Virzì che farà da sequel a “Ferie d’Agosto”, film datato al 1996. Sul ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 9 aprile 2023) Si torna are sul territorio di, con il regista Paolo Virzì che sta ultimando il suo ultimo lavoro cinematografico sul territorio pontino. Un progetto che vorrebbe condividere con la cittadinanza del posto, considerato come sta cercando delleche possano apparire all’interno delle sue riprese cinematografiche. In questi giorni, il noto regista italiano è impegnato nelle riprese del suo nuovo film “Un altro Ferragosto”. Paolo Virzì cercaper il suo nuovo film aA ricercare nuoveper il film del regista, sono le società Lotus Production e Leone Film Group Company. Le persone selezionate, apparirebbero all’interno delle riprese de “Un altro Ferragosto”, nuovo film di Paolo Virzì che farà da sequel a “Ferie d’Agosto”, film datato al 1996. Sul ...

