(Di domenica 9 aprile 2023) Santadi, nel piccolo borgo dialle Eolie (Me), celebrata in unaa disposizione da Mario Lo Schiavo. Ladi San Vincenzo Ferreri è inper ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlFattoNisseno : Frate Cappuccino di Caltanissetta, da Stromboli a Ginostra per messa di Pasqua in terrazza privata perche la chiesa… -

Santa messa di Pasqua, nel piccolo borgo di Ginostra alle Eolie (Me), celebrata in una terrazza privata, messa a disposizione da Mario Lo Schiavo. Ladi San Vincenzo Ferreri è inper via di importanti lavori edili. Per volontà dell'arcivescovo Giovanni Accolla, che non ha voluto fare mancare la parola di Dio alla piccola comunità, ...Ne è scaturita un'ordinanza che rende, piazzale ed aree circostanti... Su Luna Nuova di venerdì 7 aprile 2023 Clicca qui per acquistare la copia digitale e leggere l'articolo ......piuttosto isolato alcuni operai che stavano pulendo uno spazio verde nell'area dietro alla, ... Polizia e vigili del fuoco di fronte all'appartamentoin via Pantaleoni I familiari di ...

Chiesa inagibile a Ginostra, messa di Pasqua in terrazza privata ... Agenzia ANSA

Santa messa di Pasqua, nel piccolo borgo di Ginostra alle Eolie (Me), celebrata in una terrazza privata, messa a disposizione da Mario Lo Schiavo. La chiesa di San Vincenzo Ferreri è in inagibile per ...Messa di Pasqua con tanta gente La vigilia di Pasqua che non ti aspetti prende forma alla chiesa dei Salesiani che ha riaperto i battenti nonostante i danni provocati dal sisma dello scorso 9 Novembre ...