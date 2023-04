Chiedono il pizzo a un commerciante di Arzano | arrestati

(Di domenica 9 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Tre uomini sono stativenerdì – ma la notizia è stata diffusa solo oggi – dalla Polizia di Stato, che ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa su richiesta della Dda di Napoli. I tre sono accusati di tentata estorsione continuata, aggravata dal metodo mafioso. Si tratta di due pregiudicati, Antonio Alterio e Salvatore Lupoli, entrambi 28enni, e di un incensurato, Giuseppe Bussola, di 21 anni. Dalle indagini degli agenti della Squadra Mobile di Napoli e del Commissariato di Frattamaggiore con il coordinamento della locale Direzione Distrettuale Antimafia è emerso che i tre avrebbero chiesto al titolate di un esercizio commerciale diundi 2.000 euro mensili da versare per “gli amici di”. I tre sono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... parapampolo : @LBasemi Si, e poi le aziende le finanziano loro? Mi sembrano dei mafiosi che chiedono il pizzo. O paghi o ti facci… - IPicche : @Antonio13869142 @emiliano110978 @Alessan19274511 Segnala anche quelli che chiedono il pizzo ai negozianti o su que… - franjsco : @Gabry89 Essere tipo come quando chiedono il pizzo: 'Non te lo chiederò di nuovo picciotto'. - JmsFortuna : RT @JayneJay50: Ora chiedono il pizzo - PitmanCosta : RT @JayneJay50: Ora chiedono il pizzo -

Ci sono gruppi di bulli cheil, anche se dovrebbero essere controllati. Più frequentemente succede che si venga derubati, di notte dormi e ti risvegli il mattino senza le scarpe. Poi c'...... chi siano i capi, che tipo di rapporti intrattengano con le " autorità" governative " sempre di " famiglie" stiamo parlando " se siano le stesse che ciilper non far saltare i pozzi ...1' DI LETTURA PALERMO - La polizia ha arrestato due palermitani, accusati di estorsione. Nei giorni scorsi, il proprietario di una Fiat 500, residente a Partinico, aveva denunciato il furto della sua ...

Aversa: banda del cric in azione raid nei locali della movida ilmattino.it

Accade a Torre Annunziata, nella provincia di Napoli: la donna è accusata di estorsione continuata e aggravata dal metodo mafioso ...Minaccia e ricatta sul litorale di Battipaglia una prostituta e viene condannata a 3 anni di reclusione. La donna, 24enne rumena, come scrive “Il Mattino”, doveva pagare il pizzo alla collega più anzi ...