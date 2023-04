Chiariello: “Juve, inutile aspettare il 19 aprile” poi asfalta Allegri (Di domenica 9 aprile 2023) Umberto Chiariello, giornalista di canale 21 ha commentato con sarcasmo la sconfitta della Juventus contro la Lazio. La Juventus è stata sconfitta dalla Lazio. Qeusto risultato ha portato la squadra di Allegri lontana dalla corsa per un posto nella prossima Champions League. Inoltre, se i quindici punti della penalizzazione fossero restituiti dal Collegio di Garanzia del Coni, la distanza dei bianconeri sarebbe comunque di quindici punti dal Napoli capolista. Chiariello prende in giro la Juventus Il giornalista sportivo Umberto Chiariello ha colto l’occasione per rispondere su Twitter ai tifosi della Juventus. Chiariello ha iniziato citando una famosa battuta di Marilyn Monroe: “inutile che aspettate il 19 ... Leggi su napolipiu (Di domenica 9 aprile 2023) Umberto, giornalista di canale 21 ha commentato con sarcasmo la sconfitta dellantus contro la Lazio. Lantus è stata sconfitta dalla Lazio. Qeusto risultato ha portato la squadra dilontana dalla corsa per un posto nella prossima Champions League. Inoltre, se i quindici punti della penalizzazione fossero restituiti dal Collegio di Garanzia del Coni, la distanza dei bianconeri sarebbe comunque di quindici punti dal Napoli capolista.prende in giro lantus Il giornalista sportivo Umbertoha colto l’occasione per rispondere su Twitter ai tifosi dellantus.ha iniziato citando una famosa battuta di Marilyn Monroe: “che aspettate il 19 ...

