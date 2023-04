Chiara Francini: “Racconto l’universo femminile” (Di domenica 9 aprile 2023) l’universo femminile secondo Chiara Francini. L’attrice e scrittrice fiorentina – campigiana per la precisione – dopo il successo ottenuto a Sanremo 2023 dove è stata la co-conduttrice di Amadeus durante la quinta serata – è tornata a teatro con “Coppia aperta quasi spalancata” di Dario Fo e Franca Rame, per la regia di Alessandro Tedeschi. Al suo fianco, in scena, l’attore Alessandro Federico. La tournée teatrale arriva a Firenze, al Teatro della Pergola dall’11 al 16 aprile (ore 21, giovedì ore 19 e domenica ore 16), poi il 18 e 19 aprile sarà al Politeama Genovese di Genova, il 21 aprile al Teatro di Varese, il 22 aprile al Teatro San Rocco di Seregnano in provincia di Monza e Brianza, il 5 e 6 maggio al Teatro Celebrazioni di Bologna e il 20 e 21 maggio al Teatro Coccia di Novara. “Una coppia di successo: sono più ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 9 aprile 2023)secondo. L’attrice e scrittrice fiorentina – campigiana per la precisione – dopo il successo ottenuto a Sanremo 2023 dove è stata la co-conduttrice di Amadeus durante la quinta serata – è tornata a teatro con “Coppia aperta quasi spalancata” di Dario Fo e Franca Rame, per la regia di Alessandro Tedeschi. Al suo fianco, in scena, l’attore Alessandro Federico. La tournée teatrale arriva a Firenze, al Teatro della Pergola dall’11 al 16 aprile (ore 21, giovedì ore 19 e domenica ore 16), poi il 18 e 19 aprile sarà al Politeama Genovese di Genova, il 21 aprile al Teatro di Varese, il 22 aprile al Teatro San Rocco di Seregnano in provincia di Monza e Brianza, il 5 e 6 maggio al Teatro Celebrazioni di Bologna e il 20 e 21 maggio al Teatro Coccia di Novara. “Una coppia di successo: sono più ...

