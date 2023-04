Chiara Ferragni e Fedez, Pasqua a Dubai in spiaggia. I commenti senza scrupoli degli haters (Di domenica 9 aprile 2023) I Ferragnez volano in vacanza e la meta scelta è Dubai. Dopo il tam tam degli ultimi mesi, la presunta crisi sembra ormai lontana e Chiara Ferragni e Fedez sembrano essere più... Leggi su leggo (Di domenica 9 aprile 2023) I Ferragnez volano in vacanza e la meta scelta è. Dopo il tam tamultimi mesi, la presunta crisi sembra ormai lontana esembrano essere più...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FranAltomare : Titti alla Federico II per il nuovo corso di laurea in #MonelliKids. Esami del primo anno: fondamenti di Camperos… - xdorotheax : chiara ferragni e fedez in un altro universo - stemauri75 : Chiara Ferragni e Fedez: Pasqua a Dubai - d3sy__ : @veleknoww si infatti la calamita di chiara ferragni - therealengie : Giornata all’insegna degli ultimi episodi di Daisy Jones and The Six con annessi kleenex perché ho la sensazione ch… -