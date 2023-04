Chi sono i figli di Sandra Milo, ospite a Domenica In (Di domenica 9 aprile 2023) Chi sono i figli di Sandra Milo, ospite oggi – 9 aprile – a Domenica In su Rai 1? Sandra Milo, nota attrice ispiratrice di tanti registi nel corso della sua carriera, tra cui il maestro Federico Fellini, nel corso della sua vita ha avuto tre figli: la giornalista Debora, nata dalla storia con il produttore Moris Ergas, e Ciro e Azzurra, nati entrambi dal suo matrimonio con Ottavio De Lollis. Ma conosciamoli meglio. Debora Ergas, nata a Milano nel 1963, lavora come giornalista dal 2001, vive a Roma ed è una delle principali inviate della trasmissione chiamata “La vita in diretta” in onda su Rai 1. Sul proprio profilo Twitter, la figlia della Milo si descrive così: “Trasparente e molto, molto testarda. ... Leggi su tpi (Di domenica 9 aprile 2023) Chidioggi – 9 aprile – aIn su Rai 1?, nota attrice ispiratrice di tanti registi nel corso della sua carriera, tra cui il maestro Federico Fellini, nel corso della sua vita ha avuto tre: la giornalista Debora, nata dalla storia con il produttore Moris Ergas, e Ciro e Azzurra, nati entrambi dal suo matrimonio con Ottavio De Lollis. Ma conosciamoli meglio. Debora Ergas, nata a Milano nel 1963, lavora come giornalista dal 2001, vive a Roma ed è una delle principali inviate della trasmissione chiamata “La vita in diretta” in onda su Rai 1. Sul proprio profilo Twitter, laa dellasi descrive così: “Trasparente e molto, molto testarda. ...

