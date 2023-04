Chi è uscito ad Amici ieri sera? Ecco l’eliminato della puntata dell’8 aprile (Di domenica 9 aprile 2023) Chi è uscito ad Amici durante la puntata di ieri, sabato 8 aprile? Così come la scorsa settimana, anche durante la quarta puntata del serale 2023 di Amici 22 il pubblico ha assistito all’eliminazione di un unico allievo della scuola più famosa della televisione italiana. Ecco il nome del concorrente eliminato e il riassunto di quanto accaduto in puntata. Chi è uscito ad Amici ieri 8 aprile 2023 Alessio è l’eliminato della puntata di ieri sera del serale di Amici 2023. serata da ... Leggi su tutto.tv (Di domenica 9 aprile 2023) Chi èaddurante ladi, sabato 8? Così come la scorsa settimana, anche durante la quartadelle 2023 di22 il pubblico ha assistito all’eliminazione di un unico allievoscuola più famosatelevisione italiana.il nome del concorrente eliminato e il riassunto di quanto accaduto in. Chi èad2023 Alessio èdidelle di2023.ta da ...

