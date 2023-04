Chi è uscito ad Amici 22 tra Mattia e Alessio? Eliminato quarta puntata del serale (Di domenica 9 aprile 2023) Eliminato Amici 22, chi è uscito tra Mattia Zenzola e Alessio Cavaliere? Al ballottaggio finale sono andati due ballerini molto apprezzati dal pubblico ma ad avere la peggio è stato solo uno di loro. Chi è uscito ad Amici 22 tra Mattia e Alessio? Ad essere Eliminato al termine del quarto serale di Amici 22... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 9 aprile 2023)22, chi ètraZenzola eCavaliere? Al ballottaggio finale sono andati due ballerini molto apprezzati dal pubblico ma ad avere la peggio è stato solo uno di loro. Chi èad22 tra? Ad essereal termine del quartodi22... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... blogtivvu : Chi è uscito ad Amici 22 tra Mattia e Alessio? Eliminato quarta puntata del serale - Silvia67920419 : Quest'anno trovo #Amici22 particolarmente noioso. Ieri poi, è uscito un ragazzo che sarebbe dovuto arrivare in semi… - SunnyLiberty : RT @zaynshappiness: vedete di non farmi incazzare pure a Pasqua, se è uscito Alessio è colpa di questo cesso di programma che lo ha mandato… - SunnyLiberty : RT @_Aleeeeee___: Non è neanche che Alessio sia uscito contro Mattia perchè neanche lui doveva esserci in questo ballottaggio, cosí come no… - SunnyLiberty : RT @hishaylee: tra un’ora sapremo chi è uscito tra mattia e alessio voglio buttarmi -