Chi è Filippo Laganà, l'attore figlio di Rodolfo: biografia, malattia e vita privata (Di domenica 9 aprile 2023) Chi è Filippo Laganà, l'attore figlio di Rodolfo che nella sua giovane vita ha dovuto fare i conti con la malattia? Filippo è nato a Roma il 15 ottobre 1994. E' figlio del famoso attore Rodolfo Laganà e di una fotografa. Mentre frequentava il liceo linguistico, Filippo si è iscritto ad un corso di cucina ed è diventato chef. Sembrava avere la strada spianata nel mondo della ristorazione, ma un'allergia alle mani lo ha costretto a rinunciare. Così ha ripiegato sulla recitazione, scoprendo un vero talento. Dopo aver frequentato molti laboratori, ha debuttato al cinema e in teatro, riscontrando grande successo. Uno dei ruoli più importanti che ha finora ottenuto è quello nel film Miami ...

