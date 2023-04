Chi è Claudia Motta? Carriera, vita privata e Isola dei Famosi 2023 (Di domenica 9 aprile 2023) Claudia Motta è nata a Velletri nel 2000. La sua altezza è 175 cm circa, ed il suo profilo Instagram ufficiale è @ ClaudiaMotta Figlia di due funzionari del Ministero dell'interno, Stefano ed Alessandra, è iscritta alla facoltà di Giurisprudenza presso La Sapienza di Roma. Studia danza presso l'Accademia Nazionale di Roma; ama il mondo dello spettacolo ma, al contempo, coltiva molteplici interessi ed ha diversi obiettivi. Che lavoro fa Claudia Motta? Dalla moda a L'Isola dei Famosi 2023 Claudia Motta è una modella ed influencer. La sua passione per il mondo della moda è nato grazie alle sfilate che faceva sua sorella Alice, incoronata miss Velletri nel 2009. Nello stesso anno, ha sfilato per la ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 9 aprile 2023)è nata a Velletri nel 2000. La sua altezza è 175 cm circa, ed il suo profilo Instagram ufficiale è @Figlia di due funzionari del Ministero dell'interno, Stefano ed Alessandra, è iscritta alla facoltà di Giurisprudenza presso La Sapienza di Roma. Studia danza presso l'Accademia Nazionale di Roma; ama il mondo dello spettacolo ma, al contempo, coltiva molteplici interessi ed ha diversi obiettivi. Che lavoro fa? Dalla moda a L'deiè una modella ed influencer. La sua passione per il mondo della moda è nato grazie alle sfilate che faceva sua sorella Alice, incoronata miss Velletri nel 2009. Nello stesso anno, ha sfilato per la ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LeonardoLavolp1 : @Claudia___47 Beato te Edoardo ai una bellissima donna come Antonella più troppo c'è chi può e c'è chi non può e… - r_corti : @Claudia_CIau A me è arrivato un meme con gli auguri dalla famiglia X ma chi lo ha inviato nn ha quel cognome ?? - Claudia_CIau : @AngeloWolf6 Chi lo sa - claudia____18 : RT @tropparobaraga: mattia porta il peso di dover vendicare la sua uscita per infortunio, l'uscita di christian, di carola, di samu, di ale… - w9smt : @dn4bones allora sbatti gaia perchè veramente è snervante sta cosa. ripeto, non ti starò a spiegare chi è claudia,… -