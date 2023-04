Che Tempo Che Fa non va in onda stasera: quando ritorna Fabio Fazio (Di domenica 9 aprile 2023) stasera Che Tempo Che Fa non va in onda. Fabio Fazio ha deciso di non essere presente nella prima serata di Rai3 di domenica 9 aprile 2023 in occasione della Santa Pasqua esattamente come gli ultimi anni. Nel 2020, invece, il programma andò regolarmente in onda per tenere compagnia agli italiani; all'epoca stavamo affrontando la prima ondata di Covid-19 ed eravamo costretti a stare a casa su imposizione delle direttive governative. Fabio Fazio tornerà regolarmente in onda la prossima settimana, domenica 16 aprile 2023. Al posto di Che Tempo Che Fa alle 20:25 sarà trasmesso #GenerazioneBellezza, alle 21:15 Kilimangiaro - Il Borgo dei Borghi con Camila Raznovich e una giuria di esperti, formata da ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 9 aprile 2023)CheChe Fa non va inha deciso di non essere presente nella prima serata di Rai3 di domenica 9 aprile 2023 in occasione della Santa Pasqua esattamente come gli ultimi anni. Nel 2020, invece, il programma andò regolarmente inper tenere compagnia agli italiani; all'epoca stavamo affrontando la primata di Covid-19 ed eravamo costretti a stare a casa su imposizione delle direttive governative.tornerà regolarmente inla prossima settimana, domenica 16 aprile 2023. Al posto di CheChe Fa alle 20:25 sarà trasmesso #GenerazioneBellezza, alle 21:15 Kilimangiaro - Il Borgo dei Borghi con Camila Raznovich e una giuria di esperti, formata da ...

