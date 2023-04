Che fine ha fatto il Movimento dei Fogli Bianchi in Cina. Il racconto di un manifestante (Di domenica 9 aprile 2023) Huang Yicheng è un giovane cinese che ha partecipato l’anno scorso ad una delle proteste Urumqi Middle Road a Shanghai contro gli abusi del regime di Xi Jinping. Faceva parte del cosiddetto Movimento dei Fogli Bianchi, per i pezzi di carta che i manifestanti hanno sventolato in segno di censura. Quella volta Huang Yicheng ha scampato l’arresto miracolosamente ed è fuggito in Germania, dove ha accettato di parlare con il sito Radio Free Asia. È considerato uno dei primi ad avere portato sulla scena internazionale lo scontento dei giovani cinesi. “Mi chiamo Huang Yicheng e vengo da Shanghai. Ho 26 anni e mi sono laureato al Dipartimento cinese dell’Università di Pechino. Attualmente sto studiando all’estero all’Università di Amburgo, in Germania. Il 27 novembre 2022, sono stato arrestato dalla polizia in Urumqi Middle Road a Shanghai e ... Leggi su formiche (Di domenica 9 aprile 2023) Huang Yicheng è un giovane cinese che ha partecipato l’anno scorso ad una delle proteste Urumqi Middle Road a Shanghai contro gli abusi del regime di Xi Jinping. Faceva parte del cosiddettodei, per i pezzi di carta che i manifestanti hanno sventolato in segno di censura. Quella volta Huang Yicheng ha scampato l’arresto miracolosamente ed è fuggito in Germania, dove ha accettato di parlare con il sito Radio Free Asia. È considerato uno dei primi ad avere portato sulla scena internazionale lo scontento dei giovani cinesi. “Mi chiamo Huang Yicheng e vengo da Shanghai. Ho 26 anni e mi sono laureato al Dipartimento cinese dell’Università di Pechino. Attualmente sto studiando all’estero all’Università di Amburgo, in Germania. Il 27 novembre 2022, sono stato arrestato dalla polizia in Urumqi Middle Road a Shanghai e ...

