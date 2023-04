Che coppia stanotte all’incontro di Mma! Pereira vs Adesanya l’arcinemico di Marvin Vettori Con Trump ecco Mike Tyson – Il video

(Di domenica 9 aprile 2023) In barba alle 34 accuse a suo carico per il caso Stormy Daniels, Donald Trump ieri sera ha deciso di concedersi una notte di sport (altrui). Mentre in Italia era notte, l’ex presidente degli Usa si è presentato al Kaseya Center di Miami per assistere al combattimento di Mma tra Alexe Israel, acerrimo rivale del nostrano. Ad assisterec’erano anche altre celebrità, tra cui l’ex puglie Mike Tyson e il musicista country Kid Rock. Tutti e tre immortalati in una foto già diffusa su Twitter assieme al presidente della Ultimate Fighting Championship (Ufc) Dana White. Mentre le telecamere dei grandi schermi inquadravano Trump, il pubblico intonava il coro «U.S.A, U.S.A» ad ulteriore conferma dell’amore della Florida per il tycoon americano che lì ha la propria ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JamesLucasIT : Uno dei dettagli pittorici più enigmatici e straordinari della storia dell'arte. Lo specchio che potete vedere su… - vaticannews_it : ?Nel lasciare il Policlinico, #PapaFrancesco è uscito dall’auto e ha salutato le persone presenti. Ha abbracciato u… - nelloscavo : #PapaFrancesco, lasciando l'ospedale Gemelli conforta e prega con una coppia che ha perso la figlia Angelica ieri n… - siscrivestaccat : RT @marco_heffler: Mi piace sempre molto che, per la riproduzione, la natura abbia selezionato modi estremamente scomodi, irrequieti o dove… - andreis_che : @Giuliusroma Appunto, non è andato ad approfondire la notizia della coppia inglese con la madre che dopo il parto n… -

Non gioca regolarmente, ma quest'anno, a riprova del fattola fiamma s'è riaccesa, ha disputato 4 match incon Lorenzo Sonego . Ad Adelaide, qualche mese fa, si erano addirittura spinti ...Invecescoraggiarsi, per Allevi fu il segnodoveva continuare a impegnarsi nella musica. 3 -... Laha figli, Leonardo e Giorgio.La vittoria vale il titolo di campione dei pesi medi per Adesanya,veniva da tre sconfitte consecutive contro il rivale.

Che coppia stanotte all'incontro di Mma! Pereira vs Adesanya (l ... Open

Legavano la figlia di 14 anni al letto per educarla e chiudevano la porta di casa a chiave per non farla uscire. Una storia choc che arriva da Torino e che è finita in questura ...Arco (Trento) – Grave incidente sabato sera ad Arco. Dopo l’investimento, le condizioni di uno dei due turisti travolti, un 21 enne, sono parse subito gravissime. Ferita anche la ragazza di 20 anni ch ...