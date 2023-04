ChatGPT verso la CHIUSURA in EUROPA, ci pensano Francia, Germania e Irlanda (Di domenica 9 aprile 2023) TecnoAndroid Sono ormai giorni che si discute delle notizie che riguardano la CHIUSURA, o meglio il blocco in Italia per quanto concerne la nuova intelligenza artificiale di OpenAI, chiamata ChatGPT. Il garante della privacy ha ritenuto opportuno bloccare il tutto, con il componente del collegio dei garanti Guido Scorza che in occasione del report 2023 dell’Osservatorio per il Giornalismo Digitale ha rilasciato alcune dichiarazioni. Queste hanno riguardato proprio il blocco in Italia, con Scorza che ha sottolineato: “Si tratta di un servizio che è un aspirapolvere di dati personali, anche perché ho l’impressione gli si racconti anche più di quello che raccontiamo di noi nella dimensione social che è già tantissimo”. Non finisce però qui, visto che il componente del collegio all’interno del rapporto va a sottolineare anche che “la quantità industriale ... Leggi su tecnoandroid (Di domenica 9 aprile 2023) TecnoAndroid Sono ormai giorni che si discute delle notizie che riguardano la, o meglio il blocco in Italia per quanto concerne la nuova intelligenza artificiale di OpenAI, chiamata. Il garante della privacy ha ritenuto opportuno bloccare il tutto, con il componente del collegio dei garanti Guido Scorza che in occasione del report 2023 dell’Osservatorio per il Giornalismo Digitale ha rilasciato alcune dichiarazioni. Queste hanno riguardato proprio il blocco in Italia, con Scorza che ha sottolineato: “Si tratta di un servizio che è un aspirapolvere di dati personali, anche perché ho l’impressione gli si racconti anche più di quello che raccontiamo di noi nella dimensione social che è già tantissimo”. Non finisce però qui, visto che il componente del collegio all’interno del rapporto va a sottolineare anche che “la quantità industriale ...

