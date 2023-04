Charles Leclerc non ne può più Lo sfogo su Instagram | “C’è un limite da non oltrepassare”

(Di domenica 9 aprile 2023)non ne può più. Non stiamo parlando dei cattivi risultati della sua Ferrari, ma dell’eccessivo affetto di alcuni suoi fan. Forse poco rispettosi. Più di qualcuno infatti di recente ha superato “unche non dovrebbe essere oltrepassato”, come ha scritto oggi il pilota monegasco in una storia suche è a metà tra unoe un appello. “Ciao a tutti. Negli ultimi mesi il mio indirizzo di casa è diventato pubblico per qualche motivo, portando molte persone a radunarsi sotto il mio appartamento, suonare il campanello e chiedere foto e autografi”, ha scritto. “Anche se sono sempre veramente felice di essere disponibile per voi e apprezzo davvero il vostro sostegno, vi prego di rispettare la mia privacy e di non venire a casa mia – le sue parole -. Mi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Dopo che il suo indirizzo di casa è diventato pubblico, Charles Leclerc fa un comunicato su Instagram per chiedere… - _Carabinieri_ : Da Napoli alla Versilia per rapinare orologi di pregio: i #Carabinieri arrestano 4 persone. Tra gli episodi documen… - LissyNeumair : RT @trash_italiano: Dopo che il suo indirizzo di casa è diventato pubblico, Charles Leclerc fa un comunicato su Instagram per chiedere che… - decayofdragons : Io comunque lo dico da tempo ma charles leclerc è seriamente troppo buono con la gente e sto mondo non se lo merita - rominaloveszayn : RT @marsxcl: Vabbè Giuseppe ora me li fai incontrare Taylor Swift e Charles Leclerc? -

Il rispetto della privacy dovrebbe essere qualcosa di insito nell'educazione delle persone, così come quello per i limiti personali delle persone e delle loro case maè stato costretto a chiederlo online. Il pilota Ferrari ha scoperto che negli ultimi mesi, chissà come, l'indirizzo di casa sua è divenuto pubblico. Già questo di per sé basterebbe ad ...L'appello, fatto in tre lingue (inglese, francese e italiano) tramite una storia su Instagram, è del pilota della Ferrari, che a Montecarlo, dove risiede essendo cittadino monegasco, ...Spa 2022, la resa della Ferrari ' Hanno trovato chiaramente qualcosa nella macchina '. Davanti ai microfoni dei giornalisti, unosconsolato commentava il salto di prestazione della Red Bull nell'ultima edizione di Spa - Francorchamps. È in quel momento che il monegasco ha capito di aver definitivamente perso il ...

Appello Leclerc: "Basta, ci sono dei limiti" FormulaPassion.it

Charles Leclerc non ne può più. Non stiamo parlando dei cattivi risultati della sua Ferrari, ma dell’eccessivo affetto di alcuni suoi fan. Forse poco rispettosi. Più di qualcuno infatti di recente ha ...Anche i campioni hanno bisogno della propria privacy. Quella che ultimamente è venuta a mancare a Charles Leclerc, pilota della Ferrari in Formula 1. Il monegasco nel giorno di Pasqua ...