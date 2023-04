Charles Leclerc assediato dai fan sotto casa | l’appello trilingue su Instagram | «Sono sempre disponibile | ma c’è un limite»

(Di domenica 9 aprile 2023) «C’è unche non andrebbe oltrepassato». Cosìsui social si rivolge ai fan in un appelloper chiedere «privacy e rispetto». Alla radice della questione una fuga di notizie sull’indirizzo didel pilota francese. «Per qualche motivo è diventato pubblico portando molte persone a radunarsiil mio appartamento», spieganelle stories di, «a suonare il campanello, a chiedere foto e autografi». Il campione dice di essere «» per i fan e di «apprezzare davvero il sostegno», ma la preghiera ora è quella di rispettare la privacy. «Vi chiedo di non venire amia», scrive il pilota nei messaggi scritti in italiano, francese e ...

