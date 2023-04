Chanel Totti | la tiktoker Martina ora pubblica gli screenshot delle chat | «Ecco le prove del tradimento»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eliana_11 : RT @HuertDeAuteuil: Si, sono un appassionato di calcio. Mi interessa che la ragazza con cui Pique ha tradito Shakira, ora ha tradito Piqu… - sabrinsky1 : RT @HuertDeAuteuil: Si, sono un appassionato di calcio. Mi interessa che la ragazza con cui Pique ha tradito Shakira, ora ha tradito Piqu… - gesooaiutamitu : RT @HuertDeAuteuil: Si, sono un appassionato di calcio. Mi interessa che la ragazza con cui Pique ha tradito Shakira, ora ha tradito Piqu… - giomag8 : RT @HuertDeAuteuil: Si, sono un appassionato di calcio. Mi interessa che la ragazza con cui Pique ha tradito Shakira, ora ha tradito Piqu… - cereninna : RT @HuertDeAuteuil: Si, sono un appassionato di calcio. Mi interessa che la ragazza con cui Pique ha tradito Shakira, ora ha tradito Piqu… -

Il triangolo composto da Martina De Vivo , Cristian Babalus esi arricchisce di un nuovo capitolo. Sebbene la figlia di Ilary Blasi e dell'ex capitano giallorosso non abbia mai voluto rilasciare dichiarazioni in merito, la De Vivo e l'ex compagno ...Così Martina De Vivo. Dopo le pesanti dichiarazioni fatte da Martina De Vivo in un video pubblicato su TikTok, in cui accusa l'ex compagno e padre di sua figlia di averla tradita con, Cristian Babalus ha risposto ieri alla 22enne, smentendo ogni parola sulla secondogenita die Ilary Blasi.non c'entra niente con questa vicenda secondo il racconto di ...Cristian Babalus , ex fidanzato di Martina De Vivo ha replicato alle recenti accuse della giovane tiktoker che ha tirato in ballo anche. La De Vivo , alcuni giorni fa, ha pubblicato un video in cui ha accusato la figlia di Ilary Blasi e di Francescodi essere stata l'amante del padre di sua figlia. Cristian Babalus ...

Chanel Totti è tornata sui social dopo la bufera che si è scatenata negli ultimi giorni a causa delle accuse mosse dalla tiktoker Martina De Vivo, la ...Cristian Babalus, ex fidanzato di Martina De Vivo replica alle recenti accuse della giovane tiktoker che ha tirato in ballo anche Chanel Totti.