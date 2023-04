Champions League, sarà Oliver l’arbitro di Benfica-Inter (Di domenica 9 aprile 2023) Ecco l’arbitro di Benfica-Inter In vista dell’andata dei quarti di finale della Champions League in programma tra martedì e mercoledì, l’UEFA ha reso noto gli arbitri dei match. Benfica-Inter, in programma per martedì 11 aprile con calcio d’inizio alle ore 21:00, sarà diretta dall’arbitro Michael Oliver. Il fischietto inglese sarà assistito dai connazionali Stuart Burt e Simon Bennett; il quarto uomo sarà John Brooks. Al VAR ci sarà l’olandese Pol van Boekel e l’inglese Stuart Attwell all’AVAR. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di domenica 9 aprile 2023) EccodiIn vista dell’andata dei quarti di finale dellain programma tra martedì e mercoledì, l’UEFA ha reso noto gli arbitri dei match., in programma per martedì 11 aprile con calcio d’inizio alle ore 21:00,diretta dalMichael. Il fischietto ingleseassistito dai connazionali Stuart Burt e Simon Bennett; il quarto uomoJohn Brooks. Al VAR cil’olandese Pol van Boekel e l’inglese Stuart Attwell all’AVAR. L'articolo proviene damagazine.

