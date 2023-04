Champions League, Lazio e Roma ne approfittano: scivolano Inter e Milan (Di domenica 9 aprile 2023) Champions League, vincono solamente Lazio e Roma: Inter e Milan si fermano ancora, Atalanta battuta in casa da un super Bologna. La corsa verso il posto in Champions League non smette di stupire. La crisi dell’Inter si intensifica, l’Atalanta crolla in casa contro un super Bologna e batte la fiacca anche il Milan che non Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 9 aprile 2023), vincono solamentesi fermano ancora, Atalanta battuta in casa da un super Bologna. La corsa verso il posto innon smette di stupire. La crisi dell’si intensifica, l’Atalanta crolla in casa contro un super Bologna e batte la fiacca anche ilche non Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

