Champions, Ancelotti e il sogno di Maldini: “Ci vediamo in finale?” (Di domenica 9 aprile 2023) Il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha espresso il desiderio di incontrare il Milan di Paolo Maldini nella finale di Champions League a Istanbul. Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, sogna una finale di Champions con il Milan, notizia arrivata dritta al dirigente del Milan Paolo Maldini: “Paolo, ci vediamo a Istanbul (la sede della finale di Champions, ndr), sì?”, ha chiesto Ancelotti, un qualcosa che ha letteralmente emozionato Maldini. E’ quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano Repubblica che spiega come lo stesso dirigente rossonero, durante una videochat con i tifosi del Milan a Kiev, abbia condiviso la telefonata di ... Leggi su napolipiu (Di domenica 9 aprile 2023) Il tecnico del Real Madrid, Carlo, ha espresso il desiderio di incontrare il Milan di PaolonelladiLeague a Istanbul. Carlo, allenatore del Real Madrid, sogna unadicon il Milan, notizia arrivata dritta al dirigente del Milan Paolo: “Paolo, cia Istanbul (la sede delladi, ndr), sì?”, ha chiesto, un qualcosa che ha letteralmente emozionato. E’ quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano Repubblica che spiega come lo stesso dirigente rossonero, durante una videochat con i tifosi del Milan a Kiev, abbia condiviso la telefonata di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cn1926it : #Milan, #Maldini e la telefonata di #Ancelotti: “Ci vediamo in finale a Istanbul” - jornalistavitor : RT @repubblica: Champions, fra Maldini e Ancelotti la promessa finale. 'Ci vediamo a Istanbul per Milan-Real Madrid' [di Enrico Currò] http… - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Champions, fra Maldini e Ancelotti la promessa finale. 'Ci vediamo a Istanbul per Milan-Real Madrid' [di Enrico Currò] http… - repubblica : Champions, fra Maldini e Ancelotti la promessa finale. 'Ci vediamo a Istanbul per Milan-Real Madrid' [di Enrico Cur… - SportRepubblica : Champions, fra Maldini e Ancelotti la promessa finale. 'Ci vediamo a Istanbul per Milan-Real Madrid' -