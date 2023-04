Cgil sulle barricate, il calendario delle mobilitazioni (Di domenica 9 aprile 2023) “Abbiamo costruito con Cisl e Uil un piano di mobilitazione. Lo discuteremo nelle assemblee, nei luoghi di lavori e sul territorio. È una cosa che non si fa più, quella di ascoltare la persone, poiché solo insieme si cambiano le condizioni. Da aprile parte la consultazione”. Lo dice il segretario nazionale della Cgil, Maurizio Landini, alla Stampa. A maggio scatterà la mobilitazione. Ogni settimana una grande manifestazione: Bologna 6 maggio; Milano 13 maggio; Napoli 20 maggio. “Vogliamo risultati, non è un processo fine a sé stesso. È chiaro che non ci fermeremo il 20 maggio, andremo avanti sinché non avremo ottenuto quello che chiediamo”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 9 aprile 2023) “Abbiamo costruito con Cisl e Uil un piano di mobilitazione. Lo discuteremo nelle assemblee, nei luoghi di lavori e sul territorio. È una cosa che non si fa più, quella di ascoltare la persone, poiché solo insieme si cambiano le condizioni. Da aprile parte la consultazione”. Lo dice il segretario nazionale della, Maurizio Landini, alla Stampa. A maggio scatterà la mobilitazione. Ogni settimana una grande manifestazione: Bologna 6 maggio; Milano 13 maggio; Napoli 20 maggio. “Vogliamo risultati, non è un processo fine a sé stesso. È chiaro che non ci fermeremo il 20 maggio, andremo avanti sinché non avremo ottenuto quello che chiediamo”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

